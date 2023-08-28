Получилось интересно: британская певица в прозрачном корсете поверх платья появилась на улицах Лондона

В объективы папарацци на улицах Лондона попала певица Лили Аллен. Ее запечатлели, когда она приехала в театр, где играет в спектакле The Pillowman.

Артистка выглядела красиво. На Лили было платье персикового оттенка на тонких бретельках, сверху которого она надела белый прозрачный корсет в бельевом стиле. Получилось достаточно интересное сочетание.

Лили Аллен / Фото: Getty Images

Наряд Аллен скомбинировала с белыми туфлями. В руке она несла черную вместительную сумку с вещами. Звезда сделала аккуратную укладку, легкий макияж и украсила длинными серьгами со стразами.

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