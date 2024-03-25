Получилось красиво и чувственно: Павел Зибров перевел свой хит "Женщина любимая" на украинский

Народный артист Украины и композитор Павел Зибров перевел свой хит "Женщина любимая" на украинский. Теперь песня имеет обновленное название "Жінка, що кохаю я".

Павел Зибров – один из немногих украинских артистов, хиты которого были на украинском языке – "Хрещатик", "День народження", "Марина", "Метрві бджоли не гудуть", "Вуса бренд" и другие.

Во многих интервью за время войны артист подчеркивал, что жалеет только за одну песню, композитором и исполнителем которой является "Женщина любимая", полюбившаяся миллионам слушателей. Эту композицию переводили многие авторы, но, к сожалению, Зиброву они были не по душе.

Павел Зибров/Фото Александр Демиденко

Для артиста эта песня знаковая, ведь она посвящена жене Павла Николаевича, и была написана за считанные часы в период, когда родилась дочь Диана.

Артист рассказал, как родилась украиноязычная версия хита: "Однажды мне перезвонил Николай Щур, автор оригинального текста. Говорит, Павел, вижу ты все ищешь, кто бы тебе смог перевести песню "Женщина любимая", зачем искать, у меня уже есть вариант. И это было попадание в десятку, так как автор оригинального текста эту песню не может почувствовать никто, поэтому я был невероятно счастлив, что песня получила второе дыхание в авторском переводе Николая Щура".

Павел Зибров/Фото Александр Демиденко

Народный артист представил также клип на обновленную песню, режиссером которого стала дочь и PR-менеджер артиста – Диана Зиброва. Это уже не первая работа девушки, как режиссера.

Павел Зибров с дочерью Дианой/Фото Александр Демиденко

Диана Зиброва/Фото Александр Демиденко

В видео мы видим Павла вместе с бендом, словно в закате, перебивки самого артиста, окутанного тканью и разными световыми решениями.

Павел Зибров/Фото Александр Демиденко

В видеоработе чувствуется стиль, легкость, сдержанность и изысканность. Преобладают классические цвета.

Павел Зибров/Фото Александр Демиденко

Павел Зибров/Фото Александр Демиденко

Песня уже доступна на всех музыкальных платформах, а клип на официальном YouTube-канале Павла Зиброва.

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