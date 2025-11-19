Получилось красиво: Виктория Бекхэм исполнила хит группы Spice Girls под аккомпанемент сына Круза

Виктория Бекхэм с сыном Крузом / © Instagram Виктории Бекхэм

Реклама

20-летний сын дизайнера Виктории Бекхэм и ее мужа Дэвида — Круз — поделился в Сети видео, в котором он с мамой исполняет хит группы Spice Girls, в котором она была вокалисткой, — песню Viva Forever, вышедшую в 1997 году.

Виктория сидит на диване, укрывшись пледом, а Круз играет на гитаре и тоже подпевает маме. Вышло очень красиво и уютно.

Отметим, Круз — младший сын Бекхэмов, помимо него Виктория и Дэвид воспитывают еще двух сыновей — Ромео и Бруклина, и дочь Харпер. Он строит свою музыкальную карьеру и уже выпустил два дебютных сингла в стиле триппи — психоделические звуки и гитарным звучанием. В интервью Виктория не раз говорила, что гордится музыкальными успехами сына.

Реклама

Виктория и Дэвид Бекхэм с сыновьями и дочерью / © Associated Press

Ранее, напомним, сына Бекхэмов — Круза — заметили на Неделе моды. Он прибыл в столицу Франции на Неделю моды в компании своей девушки Джеки Апоcтел, которая старше него на 9 лет, что вызывает обсуждения в СМИ и соцсеятях.