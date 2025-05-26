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- Шоу-бизнес
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Получилось отлично: 13-летняя дочь Дэвида Бекхэма сделала папе макияж
Девочка давно увлеклась декоративной косметикой и показывает в Сети свои макияжи.
13-летняя Харпер Бекхэм ранее уже показывала свой макияж, который она сделала для выхода в свет с мамой — дизайнером Викторией Бекхэм. Тогда для макияжа она использовала декоративные средства от маминого бренда — Victoria Beckham Beauty.
На этот раз она решила сделать макияж своему отцу — 50-летнему экс-футболисту Дэвиду Бекхэму.
Она нанесла на его лицо тональный тон, потом — консилер и бронзер. Видео комментировала мама девочки — дизайнер Виктория. Декоративную косметику ее бренда и использовала Харпер для макияжа. Судя по видео, Дэвид остался довольный мейкапом.
У Дэвида очень теплые отношения с дочерью. Недавно в своем Instagram он показывал, какой модный аксессуар подарила ему Харпер.
Сам же спортсмен в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством. В Сети Дэвид уже хвастался урожаем со своего огорода.