Получилось пикантно: Джорджина Родригес в стрингах сверкнула ягодицами

После холодной Лапландии девушка с семьей отправилась в Дубай.
30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и 39-летний португальский футболист Криштину Роналду вместе со своими пятью детьми полетели из Лапландии, где отмечали Рождество, в ОАЭ, где они встретили Новый год. Фотографиями оттуда модель поделилась в своем Instagram. Среди них были и достаточно пикантные.
Так, на одном из снимков Джорджина позировала в море на закате. На ней был пестрый топ с принтом в виде кукол Bratz, а также черные стринги, которые подчеркнули пышные ягодицы звезды.
Также возлюбленная – а по некоторым слухам, уже жена – Роналду показала, как загорала на пляже в бикини.
Судя по фото, семья отлично провела время на отдыхе.
Ранее, напомним, Джорджина Родригес надела прозрачное платье на арабский кинофестиваль. На красной дорожке в день открытия она появилась в черном обтягивающем платье-водолазка с длинными рукавами, которое также украшали крупные кристаллы. Выбор такого наряда стал довольно смелым решением, ведь он немного просвечивался, особенно на ягодицах.
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