Получилось сексуально: дизайнер родом из Украины создал наряд для нового клипа Шакиры

Американский дизайнер Наталья Феднер, которая прославилась своими уникальными "голыми" нарядами, родилась и первые годы своей жизни провела в Украине. Женщина родом из Черновцов, о чем часто вспоминает в своих многочисленных интервью.

Показ бренда Natalia Fedner. Дизайнер вышла на подиум в сине-желтон наряде / Фото: Getty Images

В мире шоу-бизнеса Наталья довольно известна, и ее произведения из тонких цепочек, являющиеся ее личным запатентованным изобретением, неоднократно появлялись в клипах для Бейонсе, а также в фотосессиях Дженнифер Лопес и Кайли Дженнер.

Теперь лук от Натальи примерила Шакира. Певица появилась в сексуальной "голом" платье-сетке от дизайнера в своем новом клипе на песню Copa Vacía.

Кадрами в этом образе сама Шакира несколько раз делилась в своих соцсетях.

Свои наряды дизайнер создает из тонких металлических цепочек под названием Stretch Metal. Этот необычный "материал" для изделий Наталья разработала лично в 2021 году. Вещи из Stretch Metal принимают форму тела, но при этом могут растягиваться, как ткань, и быть удобными.

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