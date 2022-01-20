Получилось стильно: Алессандра Амбросио похвасталась маникюром с "хищным" принтом

Манекенщица продемонстрировала и новый маникюр, и красивый макияж.
Алессандра Амбросио опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она хвастается своим новым стильным маникюром.
Модели сделали маникюр с "хищным" принтом в коричнево-горчичных оттенках.
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Кроме маникюра Амбросио также продемонстрировала красивый макияж в нежных тонах с акцентом на черных стрелках.
Волосы Але накрутила и собрала несколько прядей в пучок. Получился отличный образ.
Ранее модель похвасталась стройной фигурой в ярком бикини. Позировала она на пляже Прайя-Брава.
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