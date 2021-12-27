Получилось стильно: победитель "Холостячки-2" после разрыва с Огневич сменил имидж

Андрей Задворный продемонстрировал подписчикам стильный лук.
Победитель реалити-шоу "Холостячка-2" – Андрей Задворный – после того, как бросил Злату Огневич решил сменить имидж. Мужчина подстригся и стильно уложил волосы. Что из этого получилось Андрей показал в своем Instagram.
На снимках она позировал в белой полосатой рубашке и молочных брюках. На спину он накинул серый свитер. Свой лук Задворный дополнил темными очками.
Аккуратно выбрита борода и новая прическа эффектно дополнили его аутфит. Андрею очень идет такой имидж. Уверенны, что у такого мужчины точно не будет отбоя от женщин.
А Злата Огневич в это время сходила на финал шоу "Україна має талант" в компании участников проекта "Холостячка" – Максима Тарапаты и финалиста Дмитрия Шевченко, чем очень удивила своих фолловеров. В Instagram Stories певица показала этих двух мужчин.
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