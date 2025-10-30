Получилось забавно: Дженнифер Гарнер поделилась идеей костюма на Хэллоуин для уставших мам

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

53-летняя американская актриса, продюсер и бывшая жена Бена Аффлека — Дженнифер Гарнер — опубликовала в своем Instagram видео, которое, определенно, подняло настроение ее фолловерам. Она поделилась идеей простого костюма на Хэллоуин, который традиционно отмечают 31 октября, для уставших мама.

Дженнифер разделила волосы по прямому пробору и сделала два высоких хвоста, а из них — два пучка. Завернула каждый пучок белой салфеткой и закрепила ее черной резинкой. Нарисовала на резинках черным маркером глаза — получились два привидения. У актрисы на это ушло две минуты.

«Буууу», — подписала видео Гарнер.

Отметим, королевой Хэллоуина часто называют немецкую супермодель Хайди Клум. Она уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника и придумывает себе просто невероятные костюмы — от знойной Джессики Рэбит до пожилой женщины с варикозом на ногах и червя. На самые интересные ее костюмы смотрите здесь.