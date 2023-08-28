Получилось замечательно: Леся Никитюк показала, как переделала мамино платье

Знаменитость показала, как изменила мамино платье и надела 27 лет спустя.

Ведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками в Instagram архивными снимками со своего детства.

На одном из кадром знаменитость совсем маленькая девочка и сфотографирована со своими родителями. На фото мама Леси - Екатерина Петровна Никитюк - позировала в легком черном шифоновом платье с короткими рукавами.Наряд был в большие цветы и длины миди.

Также Леся рассказала, что через много решила его немного изменить и сделать более современным. Девушка укоротила платье, немного изменила рукава и добавила больше рюш на декольте.

Леся Никитюк с мамой и папой / Фото: Instagram Леси Никитюк

Также Леся дополнила платье стильным черным поясом с круглой пряжкой. 27 лет спустя в этом же платье Никитюк вела программу "Хто зверху?"

"Хмельницкий, 1994 год. Ровно через 27 лет я перешью мамино платье и буду вести в нем шоу "Хто зверху", – подписала снимок ведущая.

Леся Никитюк в мамином платье / Фото: Instagram Леси Никитюк

На фото звезда сочетала платье также с несколькими золотыми украшениями на шее, красивой прической и слингбэками от Dior - J'Adior.

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