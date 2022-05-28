Полякова, Астафьева, Цыбульская и другие звезды записывают видеопоздравления для военных, медиков и волонтеров

Полякова, Астафьева, Цыбульская и другие звезды записывают видеопоздравления для военных, медиков и волонтеров

К инициативе Поляковой для поднятия морального духа тех, кто находится на передовой, присоединились и другие знаменитости.

Оля Полякова предлагает своим фолловерам использовать ее онлайн-проект, по условиям которого каждый желающий может заказать видеопоздравление от нее или других звезд для военных, медицинских работников и волонтеров.

К инициативе артистки присоединились Владимир Остапчук, Даша Астафьева, Оля Цыбульская, Tayanna и Jerry Heil.

"Мы настоящий военный отряд, поднимающий настроение нашим настоящим героям! Поэтому не медлите и заполняйте форму для поздравления", — написала Оля.

Видеопоздравления можно заказать здесь.

Напомним, сейчас Полякова выступает с благотворительными концертами по городам США.

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