Полякова, Астафьева, Цыбульская и другие звезды записывают видеопоздравления для военных, медиков и волонтеров

К инициативе Поляковой для поднятия морального духа тех, кто находится на передовой, присоединились и другие знаменитости.
Оля Полякова предлагает своим фолловерам использовать ее онлайн-проект, по условиям которого каждый желающий может заказать видеопоздравление от нее или других звезд для военных, медицинских работников и волонтеров.
К инициативе артистки присоединились Владимир Остапчук, Даша Астафьева, Оля Цыбульская, Tayanna и Jerry Heil.
"Мы настоящий военный отряд, поднимающий настроение нашим настоящим героям! Поэтому не медлите и заполняйте форму для поздравления", — написала Оля.
Видеопоздравления можно заказать здесь.
Напомним, сейчас Полякова выступает с благотворительными концертами по городам США.
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