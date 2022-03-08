Полякова с дочкой, Санина и Зибров прочитали стихи украинских авторов про Украину

Знаменитости прочитали стихи украинских авторов.

Видео поделилась на своей странице в Instagram Оля Полякова. Певица опубликовала ролик, в котором она сама вместе с младшей дочерью Алисой читает стих Олеся Люпия. А также показала в ролике других украинских артистов – Юлию Санину, Виталия Козловского, Павла Зиброва и других.

А телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram ролик, в котором поблагодарила украинских воинов за борьбу, за выдержку, за то, что все 12 дней войны они стойко борются за нашу землю и свободу.

Напомним, ранее обе артистки, и Оля, и Маша неоднократно обращались к российским матерям и в целом к россиянам с призывом выходить на митинги и площади.

Читайте также: