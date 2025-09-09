ТСН в социальных сетях

Полюбила готические образы: Леди Гага в новом эпатажном наряде сфотографировали в Нью-Йорке

Певица изменила до неузнаваемости свой стиль — в последнее она просто как героиня мрачного фильма ужасов или готическая королева.

Леди Гага

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага теперь носит в основном монохромный наряды — всегда все черное. И ее новый выход на публику не стал исключением. Певица пришла на съемки шоу The Late Show with Stephen Colbert, одетая с ног до головы в черные вещи и даже с черной прической.

Гага носила черное боди, а также объемный жакет из фактурной эко-кожи. Также образ звезды дополнили очки, высокие кожаные перчатки, обувь на огромной платформе и маленькая сумка Kelly от Hermes.

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага / © Getty Images

В таком луке она выступила в программе и чувственно спела Vanish Into You из ее нового альбома Mayhem.

Певица появилась в воскресенье на MTV Video Music Awards в наряде с множеством рюшей от Marc Jacobs из коллекции осень-зима 2025. В тот вечер она стала настоящим триумфатором церемонии, ведь получила четыре награды из 12 номинаций, включая главную — «Артист года».

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Напомним, что такеж недавно Леди Гага появилась в сериале «Уэнздей», где сыграла короткую, но яркую роль — Розалины Ротвуд — легендарную учительницу в Невермора, чьи пути пересекаются с главное героиней.

Певица — бесспорная королева трансформации, и с тех пор, как она на сцене, почти каждый выпуск ее нового альбома радикально менял ее внешний вид. В последнее время она просто как героиня мрачного фильма ужасов или готическая королева и такие изменения связаны в первую очередь с тем, что она выпустила свой восьмой студийный альбом Mayhem, а теперь она активно занимается его продвиженим.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди гага / © Getty Images

Леди гага / © Getty Images

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага / © Getty Images

