Полюбила прозрачные юбки: Оливия Уайлд на красной дорожке фильма "Вавилон"

38-летняя Оливия Уайлд, появилась на красной дорожке фильма Дэмьена Шазелла "Вавилон", в Лос-Анджелесе. В этой картине актриса сыграла роль второго плана, а главные достались Брэду Питту и Марго Робби.

Для мероприятия Оливия надела красивые вечерний ансамбль от бренда Saint Laurent. На ней был черный жакет с атласными лацканами и цветком, а также платье с полупрозрачной юбкой с рюшами.

Дополнением образа стали яркий макияж глаз, красный маникюр и босоножки на высоких каблуках. Из украшений актриса выбрала длинные бриллиантовые серьги.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

В последнее время Уайлд очень полюбила наряды с прозрачными акцентами. Например, на прошлой неделе звезда продемонстрировала лук на церемонии People's Choice Awards из круизной коллекции от Christian Dior с полупрозрачной кружевной юбкой.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

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