Полюбила серебряные сумки: Дуа Липа под прицелом папарацци с трендовым аксессуаром

Серебряный металлик - один из главных трендов лета 2024 года, поэтому мы будем часто видеть этот цвет, особенно в аксессуарах. Британская певица Дуа Липа показала, как сочетать серебро с нейтральными нарядами.

Вначале певицу заметили на улице в Нью-Йорке, в районе Трайбека. Девушка была в тот раз одета в ансамбль из серого цвета - прямой юбке макси и куртке из денима. Также к образу Дуа добавила сапоги и солнцезащитные очки, которые у нее были от бренда Chrome Hearts.

В руке Липа несла продолговатую сумку от бренда Gucci серебряного оттенка.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Во второй раз Липу заметили, когда она направлялась на интервью в SiriusXM Studios. На певице был черный оверсайз плащ, который она сочетала с трендовыми джинсами-клеш и черными туфлями на каблуках. Волосы певица собрала и завершила наряд большими серьгами и сумкой Bottega Veneta модели Jodie, но она была полностью украшена бусинами.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

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