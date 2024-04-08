Полюбила яркие цвета: Зендея продемонстрировала два стильных образа на премьере фильма "Соперники"

В Париже состоялось несколько мероприятий, посвященных выходу нового фильма с участием актрисы Зендеи. Картина получила название "Соперники" и рассказывает историю о теннисистах.

Первый фотоколл состоялся на территории Maison de l'Amerique Latine. Для этого мероприятия девушка надела бело-зеленое мини-платье от Louis Vuitton из коллекции прет-а-порте весна-лето 2013.

Оно было прямого кроя в виде пальто, имело пуговицы спереди, карманы клетчатый принт. Лук она завершила повязкой в волосах, белыми туфлями и несколькими украшениями. Волосы Зендея собрала.

Зендея / Фото: Getty Images

Второй образ актрисы - салатовый винтажный костюм от тоже от Louis Vuitton, но из коллекции прет-а-порте весна-лето 1999. Она надела его на мероприятие в отеле Crillon. Он состоял из рубашки на пуговицах и прямых штанов. Дополнила Зендея наряд сумкой с короткой ручкой и серебристыми босоножками на каблуках. Волосы в этот раз она распустила.

Зендея / Фото: Getty Images

Напомним, что также в зеленом наряде девушка позировала на самой первой премьере фильма "Соперники", которая состоялась в Австралии. Тогда она произвела фурор на красной дорожке своим необычным гламурным изумрудным платьем от бренда Loewe, которое разработал дизайнер Джонатан Андерсон. У наряда было глубокое декольте, тонкие бретельки, открытая спина и аппликация стразами в виде теннисиста.

Зендея / Фото: Getty Images

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