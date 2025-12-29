Тарас Цимбалюк

В соцсети Threads появился пост, в котором его пользователи подозревают, что Тарас Цимбалюк сегодня, 29 декабря, опубликовал в своем Instagram Stories фото в автомобиле, в котором он вероятно был с участницей «Холостяка-14» Ириной Пономаренко, с которой он попрощался за шаг к финалу.

Внимательные пользователи заметили на снимке на пассажирском сиденье часть шубы, которая похожа на шубу, в которой сегодня появилась на фото в своем Instagram Stories Ирочка.

Тарас Цимбалюк/Instagram Stories Тараса Цимбалюка

Ирина Пономаренко/Instagram Stories Ирины Пономаренко

Кроме того, Тарас написал на фотографии «детский вайбик» — именно это он сказал, когда объяснял причину, почему он решил попрощаться с Ириной Пономаренко накануне финала.