- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 5673
- Время на прочтение
- 1 мин
Пользователи Сети подозревают: на фото Тараса Цимбалюка в машине вероятно засветилась участница "Холостяка" Ирина Пономаренко
В автомобиле актера засветилась шуба, которая очень похожа на верхнюю одежду Ирочки.
В соцсети Threads появился пост, в котором его пользователи подозревают, что Тарас Цимбалюк сегодня, 29 декабря, опубликовал в своем Instagram Stories фото в автомобиле, в котором он вероятно был с участницей «Холостяка-14» Ириной Пономаренко, с которой он попрощался за шаг к финалу.
Внимательные пользователи заметили на снимке на пассажирском сиденье часть шубы, которая похожа на шубу, в которой сегодня появилась на фото в своем Instagram Stories Ирочка.
Кроме того, Тарас написал на фотографии «детский вайбик» — именно это он сказал, когда объяснял причину, почему он решил попрощаться с Ириной Пономаренко накануне финала.