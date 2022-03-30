"Помогайте, умоляю вас": Даша Астафьева обратилась к подписчикам

Певица призвала поддержать их творческую инициативу и помогать по возможности финансово.

Даша Астафьева опубликовала в Instagram свое арт-фото в сине-желтом цвете. В посте к фото она призвала своих подписчиков приобщаться к помощи всем нуждающимся.

Певица попросила поддержать их творческую инициативу.

"Помогайте. Умоляю вас. Закрывайте ежедневно глаза на страх. Он, обнимая, парализует у вас человека... Делайте хоть по крохе, но действуйте! Друзья, поддержите нашу творческую инициативу!

Мы с @anna.voda и @orlova.help собираем средства в поддержку Харькова. Вы можете также заказать собственное фото в таком же стиле @anna.voda.

Вы помогаете нам не останавливаться, каждый день ваши донаты поддерживают людей в 4-х станциях метро, пекарню, которая предоставляет свежую выпечку, более 50 заказов лекарств на адресную доставку в сутки, бензин для наших волонтеров по всем горячим точкам города и селам рядом Харькова", – написала певица.

Раньше Даша показала, как занимается волонтерством.

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