Помолодела: 48-летняя Тори Спеллинг в бирюзовом худи с дырками похвасталась стильным луком

Актриса и мать пятерых детей находится в отличной форме и выглядит прекрасно.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Тори Спеллинг опубликовала в Instagram видео, в котором она демонстрирует стильный образ. Актриса продефилировала в бирюзовом худи с дырками от Balenciaga, черных шортах и сапогах с питоновым принтом на шпильках.

Волосы Тори были заплетены в высокую длинную косу, украшенную множеством заколок, спереди она выпустила пряди. В ушах у нее были огромные золотые серьги-кольца.

На лице у Спеллинг был макияж с акцентом на глазах. На видео актриса применила фильтр, который изменил цвет ее глаз на голубой.

Стиль одежды, прическа и фильтр сыграли позитивную роль – Тори стала выглядеть намного моложе своего возраста.

Ранее актриса показала снимок с отдыха, на котором она позировала в ярком разноцветном купальнике.

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