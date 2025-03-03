Помолодела: 55-летняя возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса в белом платье с пышным декольте сияла на вечеринке

Лорен Санчес в белом наряде была похожа на невесту.

Американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная – 55-летняя Лорен Санчес – посетили вечеринку Vanity Fair Oscar, состоявшуюся в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз. Они выглядели как невеста и жених.

Лорен Санчеc / Фото: Associated Press

Лорен для такого события выбрала белое платье без бретелек с юбкой-русалкой и шлейфом. Наряд на юбке и подоле был украшены белыми перьями, а также имел сексуальное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Лорен Санчеc / Фото: Associated Press

Аутфит Санчес дополнила укладкой с локонами, сделала макияж с пышными ресницами и розовыми румянами, а также молочный маникюр. Шею она украсила изумрудным ожерельем, а руку – кольцом с очень большим бриллиантом.

Кстати, Лорен заметно помолодела: женщина либо легла под нож пластического хирурга, либо сделала себе несколько инъекций красоты.

Безос был одет в черный бархатный пиджак, белую рубашку с белой бабочкой, брюки графитового оттенка и черные лакированные туфли. К лацкану пиджака он прикрепил бриллиантовую брошь.

Лорен Санчеc / Фото: Associated Press

Напомним, Лорен Санчес на вечер по случаю инаугурации Трампа надела черное длинное платье-бюстье от бренда Dolce&Gabbana.

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