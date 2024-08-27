Помолодела и похорошела: красавица Анджелина Джоли прибыла на Венецианский кинофестиваль

Звезда выглядела очень элегантно и была в своем любимом бренде.

Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли прибыла на 81-й Венецианский международный кинофестиваль. В этом году мероприятие продлится с 28 августа по 7 сентября.

Джоли заметили папарацци, когда она в стильном наряде направлялась к водному такси. Актриса выглядела потрясающе и была, как присуще ей, стильной и элегантной.

Она сочетала белый топ и черные кюлоты, а в качестве верхней одежды надела бежевый тренч с короткими рукавами от Christian Dior. Волосы она распустила, сделала лаконичный макияж и надела солнцезащитные очки. Необычной деталью образа стали черные сапоги на каблуках, но смотрелись стильно.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Появление Джоли на кинофестивале в этом году привлечет очень много внимания, ведь в последний раз она выходила на красную дорожку этого мероприятия в 2007 году, когда была еще замужем за Брэдом Питтом. Они тогда посетили премьеру фильма "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", в котором Питт сыграл.

Анджелина Джоли и Брэд Питт в 2007 году в Венеции / Фото: Getty Images

Напомним, что сейчас пара в разводе и на протяжении уже многих лет находится в не самых лучших отношениях, которые в результате стали фактором того, что их общая дочь отказалась от фамилии отца.

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