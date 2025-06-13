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- Шоу-бизнес
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Помолодела и постройнела: 56-летняя Мэрайя Кэри произвела фурор, когда появилась на сцене
Она мерцала в своих гламурных нарядах как настоящий бриллиант.
Певица, обладательница премии «Грэмми», посетила церемонию вручения премии BET Awards 2025 в понедельник вечером. Мерайя блистала на сцене не в одном, а сразу в двух ослепительных гламурных платьях.
56-летняя Кэри исполнила свою новую песню Type Dangerous, одетая в мини-платье золотого цвета с асимметричным подолом, декольте и бретельками.
Изначально она появилась на сцене в пальто, а затем сняла его, чтобы все увидели ее гламурный наряд. Образ Мерайя дополнила золотыми босоножками на большой платформе и каблуках.
Ее волосы были распущены, а руки и уши украшало много драгоценностей. Знаменитое кольцо-бабочка, которое Мерайя не снимает, конечно же дополняло ее образ и в этот раз.
Второй наряд Кэри — гламурное сверкающее платье с декольте и бретелкьами, в котором она вышла на сцену, чтобы принять награду BET Ultimate Icon Award.
Обтягивающий наряд включал в себя корсетный лиф, узкие бретели и расклешенную юбку силуэта «русалка».