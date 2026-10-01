Поможет детям справиться со страхом: Мария Бурмака представила новую песню

Мария Бурмака

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Мария Бурмака представила новую детскую композицию — «Пісеньку про страх». Она была создана специально для проекта «Зелена шапочка збирає друзів».

Песня рассказывает о знакомом каждому ребенку чувстве — страхе. Автор предлагает не бороться с ним и не стесняться, а постараться лучше его понять. Ведь иногда страх не только пугает, но и предупреждает об опасности и помогает быть осторожнее.

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Мария Бурмака отметила, что при работе над детскими композициями всегда старается представить себе переживания малышей и понять, в каких ситуациях песня может поддержать ребенка и стать для него своеобразным другом.

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По словам артистки, дети нередко боятся темноты, грома, пауков, привидений, врачей или того, что могут заблудиться. Именно поэтому для новой истории она придумала персонажа по имени Страшенятко.

Анимационное видео к композиции создала Светлана Бондарь. В нем Страшенятком стал друг Зеленой Шапочки — Волосатый паучок, которому также посвящена отдельная песня. Вместе герои попадают в знакомые детям ситуации и подсказывают, как можно справиться со своими переживаниями. По замыслу авторов, песня и клип также обладают арт-терапевтическим эффектом.

«Пісеньку про страх» вошла в проект «Зелена шапочка збирає друзів» — серию новых композиций для современных украинских детей. Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда.

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