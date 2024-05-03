Топ из кружева и асимметричная юбка с рюшами: Белла Хадид появилась в романтичном наряде

Американская супермодель Белла Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, куда прибыла ради продвижения своего нового парфюмерного бренда Orebella. Ее сфотографировали после одного из интервью, для которого она оделась в романтичный и очень красивый ансамбль молочного оттенка.

На Белле был наряд от бренда Rokh из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024, который состоял из кружевного топа без бретелек и юбки миди.

Топ был немного прозрачным и на груди оформленный, как бант, а вот юбка была асимметричной и украшена множеством рюш. Волосы Белла собрала в высокую прическу, сделала макияж, а также обула мюли с ремешками. Завершали лук золотые украшения.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

А вот днем ранее Белла была замечена в бежевом винтажном платье с бахромой на прозрачной юбке от Christian Dior из коллекции прет-а-порте весна-лето 2004. Оно разработано еще Джоном Гальяно, который с октября 1996 по март 2011 года был креативным директором этого Модного дома.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

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