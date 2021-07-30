Попа, как орех: Изабель Гулар снова хвастается упругой пятой точкой

36-летняя бразильянка не устает хвастаться своей безупречной фигурой и, в частности, пятой точкой.

Изабель Гулар на днях показывала, как качает ягодицы находясь на отдыхе на греческом острове Миконос. Упражнения впечатляют даже самого заядлого фитнес-гуру.

Результатами своих регулярных тренировок модель также охотно делится в блоге. Вчера, опубликовала кадр, где плывет в бассейне. На снимке видна лишь пятая точка модели, одета Изабель в оранжевые стринги.

"Сладкое лето", - так подписала фотографию звезда.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

Ранее Гулар показывала фолловерами свои фотографии топлес, которые также были сделаны на Миконосе, а еще публиковала красивый пейзажный кадр местности с подписью: "Мне больше ничего не нужно".

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