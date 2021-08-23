Попа, как орех: Кейт Хадсон показала, как правильно приседать

Попа, как орех: Кейт Хадсон показала, как правильно приседать

42-летняя актриса и мама троих детей Кейт Хадсон показывает подписчикам, как держит себя в отличной форме.

В своем блоге в Instagram Кейт продемонстрировала, какое упражнение делает для того, чтобы подкачать ягодицы и заднюю поверхность бедер.

"Все об этом приседании! ", - подписала ролик актриса, в видео она демонстрирует приседания, держа гантели в руках, которые делать весьма не просто.

Спортом Хадсон занимается регулярно и ранее уже показывала подписчикам, как делает другие упражнения, например, планку. Выполняя ее Кейт использует специальный спортивный инвентарь и утяжелители.

Регулярно занимаясь спортом, Кейт Хадсон может легко позволить себе выпить стакан прохладного напитка лежа на пляже или возле бассейна и показать, как выглядит ее тело в купальнике.

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