Попа, как у Ким: порноактриса из "Холостяка" сделала пластическую операцию и похвасталась результатами

Бывшая актриса фильмов для взрослых рассказала, что она сделала для коррекции своей фигуры, и показала, как сейчас выглядит ее тело.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти), очень открыта со своими подписчиками. Она многое им рассказывает и отвечает на интересующие их вопросы.

На этот раз девушка в Instagram Stories откровенно призналась, что прибегла к услугам пластического хирурга – она сделала липосакцию боков и липомоделирование ягодиц (когда излишки жира из одних мест перекачивают в пятую точку). Кстати, такую операцию делала себе звезда реалити Ким Кардашьян.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Асанти отметила, что ранее она показывала в Instagram Stories себя после операции, когда отходила от наркоза. Но тогда Настя не рассказала, что именно ей делали. И спустя неделю после операции она решила все рассказать фолловерам.

"После того как я переболела ковидом, я набрала 4 килограмма и мне месяц нельзя было заниматься спортом. Поэтому я решила себе сделать липосакцию и липомоделирование. И уже вот прошло 7 дней, попа зажила, и теперь я хочу ее показывать, потому что у меня тонкая талия и красивая объемная попа. На данный момент я в абсолютной гармонии со своим телом, и мне все нравится", - поделилась Адель со своими подписчиками.

Кроме того, Настя похвасталась результатами операции, которыми очень довольна. Она опубликовала в Stories фото, на котором обнаженной демонстрирует свою фигуру сзади. Ее бока и ягодицы еще немного покрыты небольшими синяками.

Адель Асанти

Напомним, Адель рассказала, как попала в порноиндустрию, и делилась шокирующими подробностями хирургической операции, которую она сделала ради своей профессии.

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