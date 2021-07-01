Попала под прицел фотографов: Леди Гага в платье с разрезом показала новый лук

Попала под прицел фотографов: Леди Гага в платье с разрезом показала новый лук

35-летняя певица была запечатлена репортерами в Мидтауне, в Нью-Йорке.

Леди Гага приветствовала фотографов и поклонников около отеля Plaza. Она была одета в черное-белое платье с принтом, откровенным вырезом на декольте, разрезом и подплечниками на рукавах, которые напоминали моду 80-х.

Наряд хорошо подчеркивал фигуру артистки, платье Леди Гага сочетала с черными туфлями-лодочками на каблуках, маленькой сумкой квадратной формы, серьгами-висюльками с камнями и черными очками от солнца в форме лисичек. Макияж на ее лице был достаточно насыщенным, а волосы собраны в высокую прическу.

Леди Гага / Getty Images

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Артистка любит эпатажные образы, например, на мероприятии в честь 10-летия второго студийного альбома Гаги Born This Way звезда появилась в колготах с дырками, мешковатой футболке, которую она завязала спереди на узел, а обута была в массивные фиолетовые сапоги на очень высокой платформе.

Леди Гага / Getty Images

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