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Попала под прицел фотографов: Мелани Гриффит случайно засветила нижнее белье

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Попала под прицел фотографов: Мелани Гриффит случайно засветила нижнее белье

Мелани Гриффит / Фото: Getty Images

65-летняя американская актриса попала под прицел уличных фотографов.

Мелани Гриффит сфотографировали в Лос-Анджелесе на шопинге. Звезда была одета в обтягивающую черную водолазку, под которой под вспышками фотокамер просвечивалось нижнее белье и черные лосины.

Мелани Гриффит / © Getty Images
Мелани Гриффит / Фото: Getty Images

Образ свой Гриффит дополнила грубыми черными ботинками на шнуровке, прозрачными очками в оправе кошачий глаз черного цвета. В ушах у актрисы сверкали серьги-пусеты с бриллиантами, также у нее был легкий макияж на лице и ярко-красный маникюр.

В руках Мелани несла два пакета с покупками и улыбалась, когда заметила, что ее фотографируют.

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