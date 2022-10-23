Попала под прицел фотографов: Мелани Гриффит случайно засветила нижнее белье

Мелани Гриффит сфотографировали в Лос-Анджелесе на шопинге. Звезда была одета в обтягивающую черную водолазку, под которой под вспышками фотокамер просвечивалось нижнее белье и черные лосины.

Мелани Гриффит / Фото: Getty Images

Образ свой Гриффит дополнила грубыми черными ботинками на шнуровке, прозрачными очками в оправе кошачий глаз черного цвета. В ушах у актрисы сверкали серьги-пусеты с бриллиантами, также у нее был легкий макияж на лице и ярко-красный маникюр.

В руках Мелани несла два пакета с покупками и улыбалась, когда заметила, что ее фотографируют.

Читайте также: