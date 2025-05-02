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- Шоу-бизнес
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Попали под прицел фотографов: Лили-Роуз Депп сходила на баскетбольный матч со своей девушкой
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради была запечатлена фотографами на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе.
Лили-Роуз и ее возлюбленная, американская реперша Даниэль Бальбуэна, известная под псевдонимом 070 Shake, сходили на баскетбольный матч между Los Angeles Lakers и Minnesota Timberwolves на Crypto.com Arena.
25-летняя Лили была в топе с пикантным декольте, поверх которого надела болеро. У нее были распущены волосы и легкий макияж на лице, на шее золотая цепочка с кулоном в форме сердца, а на пальце кольцо. Актриса держала в руке стакан с напитком.
Ее подруга была джинсовой куртке и оливковой рубашке, а ее темные кудрявые волосы были распущены.
На этом же баскетбольном матче присутствовал и бывший бойфренд Лили-Роуз Депп — актер Тимоти Шалеме. Они встречались в 2019 году в течении года. Сейчас Тимоти состоит в отношениях с Кайли Дженнер.