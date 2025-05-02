Попали под прицел фотографов: Лили-Роуз Депп сходила на баскетбольный матч со своей девушкой

Лили-Роуз Депп / © Getty Images

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Лили-Роуз и ее возлюбленная, американская реперша Даниэль Бальбуэна, известная под псевдонимом 070 Shake, сходили на баскетбольный матч между Los Angeles Lakers и Minnesota Timberwolves на Crypto.com Arena.

25-летняя Лили была в топе с пикантным декольте, поверх которого надела болеро. У нее были распущены волосы и легкий макияж на лице, на шее золотая цепочка с кулоном в форме сердца, а на пальце кольцо. Актриса держала в руке стакан с напитком.

Лили-Роуз Депп / © Getty Images

Ее подруга была джинсовой куртке и оливковой рубашке, а ее темные кудрявые волосы были распущены.

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Лили-Роуз Депп и ее подруга Даниэль Бальбуэна / © Getty Images

На этом же баскетбольном матче присутствовал и бывший бойфренд Лили-Роуз Депп — актер Тимоти Шалеме. Они встречались в 2019 году в течении года. Сейчас Тимоти состоит в отношениях с Кайли Дженнер.

Тимоти Шалеме и Кайли Дженнер / © Getty Images