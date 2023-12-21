"Попелом": певец YAKTAK презентовал эмоциональную песню о родном доме

Украинский артист спел о доме каждого украинца, где нас всегда ждут.

YAKTAK представил новую эмоциональную песню "Попелом", которая напоминает всем о родном доме, наполненном уютом, любовью, заботой и спокойствием.

Дом – это место, где ты рос, где тебя всегда ждут, где тебя любят таким, каким ты есть.

Трек также о боли, которая возникает тогда, когда другие пытаются забрать у тебя дом.

Эмоции певца в композиции передаются через дождь и град. Однако, несмотря на все трудности, трек напоминает нам, что путь домой всегда в наших сердцах, и мы всегда сможем найти дорогу к родному двору, даже если она засыпана пеплом.

"Пепелом" – это о доме, который является крепостью для каждого человека. Иногда этот дом хотят забрать другие... Моя песня о том, если даже тропа домой будет засыпана пеплом, каждый из нас все равно ее найдет", – поделился артист .

Читайте также: