Попила кофе на отдыхе: Сальма Хайек в леопардовом купальнике похвасталась сексуальным декольте

Попила кофе на отдыхе: Сальма Хайек в леопардовом купальнике похвасталась сексуальным декольте

55-летняя актриса взбудоражила воображение фолловеров своим эффектным пляжным образом.

Сальма Хайек опубликовала в Instagram снимок с отдыха, где она встретила Новый год. Актриса пила кофе возле бассейна, откуда открывался прекрасный вид на море и горы.

На Сальме был слитный купальник с леопардовым принтом Saint Laurent, который вот уже несколько сезонов подряд не покидает гардеробы настоящих модниц.

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

Главный акцент в пляжном луке звезды был на ее откровенном декольте. Которое выглядело очень сексуально.

Волосы она собрала в хвост и спрятала глаза под черными очками.

"Первый кофе в первый понедельник первого месяца нового года", - подписала она снимок.

Еще Сальма показала снимок, на котором позировала в коралловом платье и очках среди деревьев.

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

Ранее Хайек поздравила поклонников с Новым годом фото в черном купальнике с глубоким вырезом на декольте.

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