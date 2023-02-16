Поплавала обнаженной в бассейне: Рози Хантингтон-Уайтли отдыхает на Мальдивах

Женщина Джейсона Стэтхэма и мать его двоих детей опубликовала пикантное видео в своем блоге в Instagram и показала, как она плавает обнаженная в бассейне. Джейсон, видимо, стоял по другую сторону камеры и снимал этот момент на видео.

Рози написала в подписи, что чувствовала себя избалованной, пребывая на Мальдивах. В ролике модель показала себя без макияжа, продемонстрировала, как гуляет по пляжу, ходит на завтрак и в тренажерный зал, а также на разные релакс-процедуры. Судя по кадрам Рози, на курорте сейчас очень мало людей, и это выглядит, как райское место на Земле.

С кем модель отдыхает и взяла ли с собой двоих детей, не сообщается.

Читайте также: