Поплавала обнаженной в бассейне: Рози Хантингтон-Уайтли отдыхает на Мальдивах

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли улетела отдыхать на Мальдивы.
Женщина Джейсона Стэтхэма и мать его двоих детей опубликовала пикантное видео в своем блоге в Instagram и показала, как она плавает обнаженная в бассейне. Джейсон, видимо, стоял по другую сторону камеры и снимал этот момент на видео.
Рози написала в подписи, что чувствовала себя избалованной, пребывая на Мальдивах. В ролике модель показала себя без макияжа, продемонстрировала, как гуляет по пляжу, ходит на завтрак и в тренажерный зал, а также на разные релакс-процедуры. Судя по кадрам Рози, на курорте сейчас очень мало людей, и это выглядит, как райское место на Земле.
С кем модель отдыхает и взяла ли с собой двоих детей, не сообщается.
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