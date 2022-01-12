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Поплавала в бассейне: смелая Lizzo в крошечном бикини показала большие ягодицы

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Поплавала в бассейне: смелая Lizzo в крошечном бикини показала большие ягодицы

Lizzo / Instagram Lizzo

33-летняя американская рэп-исполнительница поддерживает бодипозитив и с удовольствием демонстрирует на камеру свою фигуру.

Эпатажная Lizzo не боится хейта и с радостью демонстрирует фолловерам в Instagram свое тело.

На этот раз смелая певица показала в Instagram Stories, как она плавала в бассейне у себя дома в Лос-Анджелесе. Рэп-исполнительница в крошечном бикини с принтом продемонстрировала сначала свое декольте.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Instagram Lizzo

Затем Lizzo подтянулась руками на бортике бассейна и продемонстрировала на камеру свои большие ягодицы.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Instagram Lizzo
Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Instagram Lizzo

Еще одна обладательница пышных форм - модель plus-size Тесс Холлидей, в прозрачных трусах снялась в откровенной фотосессии. Она тоже продемонстрировала на камеру свою большую пятую точку.

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