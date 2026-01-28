Пополнил ее коллекцию: Джорджина Родригес похвасталась подарком от Криштиану Роналду

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

27 января Джорджине Родригес — модели, инфлуэнсеру и невесте футболиста Криштиану Роналду — исполнилось 32 года. В своем Instagram она показала открытку от кого их из детей, букеты цветов, а также роскошный подарок от жениха.

Открытка для Джорджины Родригес от детей / © Instagram Джорджины Родригес

Цветы для Джорджины Родригес в день ее рождения / © Instagram Джорджины Родригес

Подарок для Джорджины Родригес от Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Криштиану знает о любви своей невесты к дорогим аксессуарам класса люкс. Она уже собрала целую коллекцию роскошных сумок Hermes, а также невероятную коллекцию часов общей стоимостью не меньше 2,5 млн долларов. Поэтому не стал долго думать над подарком и презентовал ей Rolex с бриллиантами.

В своем Instagram Роналду также поздравил Джорджину, опубликовав их совместное фото. «С днем ​​рождения, женщина моей жизни!» — написал он под фото.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © etoday.ru

Ранее, напомним, Криштиану Роналду сделал Джорджине Родригес предложение спустя 9 лет отношений.

Они познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.