Пополнила Instagram: Наталья Могилевская показала фото без макияжа

Певица поделилась новым селфи.

Наталья Могилевская опубликовала в Instagram новое селфи. На нем певица предстала без макияжа, но глаза она спрятала под просвечивающимися солнцезащитными очками.

Волосы ее были распущены, уши она украсила золотыми серьгами-кольцами. Одета Наталья в черный наряд.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

Артистка улыбалась на камеру.

Еще Могилевская продемонстрировала эффектный лук в белой рубашке, белых брюках и белом пальто с принтом "зебра". В этом образе Наталья была уже с макияжем с акцентом на глазах.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

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