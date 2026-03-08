ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
128
1 мин

Поппи Делевинь в прозрачном наряде сверкнула кружевным бельем на Неделе моды в Париже

39-летняя британская модель и актриса в пикантном образе пришла на фэшн-шоу.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Поппи Делевинь

Поппи Делевинь / © Getty Images

Папарацци подловили старшую сестру модели Кары Делевинь — Поппи Делевинь, когда она шла на показ бренда Akris, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Для фэшн-события блондинка выбрала смелый образ. На ней был черный прозрачный костюм, который состоял из кардигана, обнажающего живот, и широких брюк. Под нарядом на Поппи было черное кружевное белье.

Поппи Делевинь / © Getty Images

Поппи Делевинь / © Getty Images

Аутфит Делевинь дополнила бежевыми босоножками и черной сумкой. Волосы она собрала в гладкий пучок, сделала нежный макияж, пудровый маникюр, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами с бриллиантами, а руку — золотым кольцом.

Напомним, Поппи Делевинь на Уимблдонском теннисном турнире появилась в образе от Ralph Lauren: песочном жакете, белом топе и очень широких белых брюках.

128
