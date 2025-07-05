Поппи Делевинь впервые стала мамой и назвала имя ребенка

Поппи Делевинь / © Getty Images

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Британская светская львица и сестра модели и актрисы Кары Делевинь, 39-летняя Поппи Делевинь, стала мамой. У знаменитости родилась дочь, которую назвали Кайя Мун.

Новостью 38-летняя Поппи поделилась в Instagram, опубликовав черно-белое фото, на котором держит новорожденную дочь за руку.

Дочь Поппи Делевинь / фото: Poppy Delevingne

«20.05.25. Звезды сошлись, и появилась ты. Добро пожаловать в этот мир, медвежонок. Ты — все для нас», — написала Поппи под снимком.

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Отцом малышки Кайи Мун стал бойфренд модели, 44-летний миллиардер Арчи Кесвик, который ранее встречался с Сиеной Миллер. Для Поппи это первый ребенок, тогда как у Арчи уже есть двое детей от предыдущего брака. Арчи Кесвик — наследник британской бизнес-династии. Его отец, Саймон Кесвик, был директором гонконгского конгломерата Jardine Matheson, владеющего, в частности, сетью отелей Mandarin Oriental.

© Getty Images

Ранее Поппи была замужем за предпринимателем Джеймсом Куком, но после восьми лет брака развелась с ним.