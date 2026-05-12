Поппи Делевинь вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в винтажном платье John Galliano
39-летняя британская модель и актриса в элегантном образе total black появилась на открытии кинофестиваля.
Поппи Делевинь посетила церемонию открытия 79-го Каннского кинофестиваля, которая состоялась на Лазурном побережье Франции.
На красной дорожке блондинка появилась в черном винтажном платье макси от John Galliano. Наряд имел прозрачную зону декольте с кружевом, вставку из кружева на юбке и V-образный вырез на спине. На шее у нее был прозрачный шарф-полоска.
Поппи собрала волосы в высокий пучок, сделала макияж с акцентом на глаза и нюдовый маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с бриллиантами, а руки — кольцами с бриллиантами.