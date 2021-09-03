Поправилась или неудачный ракурс: Адриана Лима в платье с вырезами на талии прошлась по красной дорожке

40-летняя бразильская модель выбрала для своего выхода эффектный наряд.
78-й Венецианский кинофестиваль продолжается. Сегодня, 3 сентября, на красной дорожке звезды продолжают демонстрировать лучшие свои наряды.
Произвела фурор своим роскошным образом Адриана Лима, которая пришла на премьеру фильма "Дюна".
Манекенщица подчеркнула фигуру бежевым обтягивающим платьем с американской проймой, расшитом бахромой из золотого бисера.
Наряд имел вырезы на талии. А на открытой зоне плеч были видны следы от купальника.
Свой аутфит модель дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом, и серьгами в виде цветов.
По некоторых снимках заметно, что Адриана немного поправилась. Видимо, это последствия карантина. Хотя, возможно, это неудачные ракурсы или, все же, она беременна от своего нового бойфренда? Об этом мы узнаем позже.
К слову, Лима любит платья с вырезами. Вчера она появилась на дорожке в ослепительном платье от Etro с пайетками и без бретелек, которое подчеркивало пышное декольте.
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