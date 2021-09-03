Поправилась или неудачный ракурс: Адриана Лима в платье с вырезами на талии прошлась по красной дорожке

Поправилась или неудачный ракурс: Адриана Лима в платье с вырезами на талии прошлась по красной дорожке

40-летняя бразильская модель выбрала для своего выхода эффектный наряд.

78-й Венецианский кинофестиваль продолжается. Сегодня, 3 сентября, на красной дорожке звезды продолжают демонстрировать лучшие свои наряды.

Произвела фурор своим роскошным образом Адриана Лима, которая пришла на премьеру фильма "Дюна".

Адриана Лима / Associated Press

Манекенщица подчеркнула фигуру бежевым обтягивающим платьем с американской проймой, расшитом бахромой из золотого бисера.

Адриана Лима / Associated Press

Наряд имел вырезы на талии. А на открытой зоне плеч были видны следы от купальника.

Адриана Лима / Associated Press

Свой аутфит модель дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом, и серьгами в виде цветов.

Адриана Лима / Associated Press

По некоторых снимках заметно, что Адриана немного поправилась. Видимо, это последствия карантина. Хотя, возможно, это неудачные ракурсы или, все же, она беременна от своего нового бойфренда? Об этом мы узнаем позже.

Адриана Лима с бойфрендом / Getty Images

К слову, Лима любит платья с вырезами. Вчера она появилась на дорожке в ослепительном платье от Etro с пайетками и без бретелек, которое подчеркивало пышное декольте.

Адриана Лима / Associated Press

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