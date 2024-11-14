Поправлял ей платье: Педро Паскаль посетил премьеру "Гладиатор II" c сестрой-трансгендерной персоной

Сестра часто становится "плюс один" для известного актера, но в этот раз она удивила выбором очень эффектного платья.
Актер Педро Паскаль, которого многие знают по таким проектам как "Игра престолов", "Нарко" и "Последние из нас", появился еще и в новом фильме Ридли Скотта "Гладиатор II". Поэтому актер вышел на красную дорожку во время премьеры картины в Лондоне, которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер.
Педро, как тот, кто очень тщательно скрывает свою личную жизнь от публики и прессы, решил посетить это мероприятие с сестрой - 32-летней Люкс Паскаль. Она тоже довольно известная актриса.
Для мероприятия Педро выбрал свободную рубашку черного цвета, которую носил с серыми брюками и черными туфлями. Люкс же отдала предпочтение эффектному и сексуальному платью от бренда Stephane Rolland.
Ее длинный наряд имел высокую горловину и рукава с перчатками, также платье украшал шлейф и огромные вырез на талии и бедре, украшенный зеленой брошью. Образ Люкс дополнила укладкой, вечерним макияжем и украшениями с камнями от Bvlgari. С братом она позировала обнявшись, они также много улыбались.
Забавно было то, что Педро на красной дорожке также выступил помощником Люкс, ведь постоянно поправлял ей платье, чтобы она выглядела красиво на фото.
Отметим также, что Люкс является трансгендерной персоной. Она сменила имя, поскольку ранее ее звали Лукас. На протяжении многих лет она состоит в отношениях с музыкантом Хосе Антонио Раффо.
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