Поправлял ей платье: Педро Паскаль посетил премьеру "Гладиатор II" c сестрой-трансгендерной персоной

Сестра часто становится "плюс один" для известного актера, но в этот раз она удивила выбором очень эффектного платья.

Актер Педро Паскаль, которого многие знают по таким проектам как "Игра престолов", "Нарко" и "Последние из нас", появился еще и в новом фильме Ридли Скотта "Гладиатор II". Поэтому актер вышел на красную дорожку во время премьеры картины в Лондоне, которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер.

Педро, как тот, кто очень тщательно скрывает свою личную жизнь от публики и прессы, решил посетить это мероприятие с сестрой - 32-летней Люкс Паскаль. Она тоже довольно известная актриса.

Для мероприятия Педро выбрал свободную рубашку черного цвета, которую носил с серыми брюками и черными туфлями. Люкс же отдала предпочтение эффектному и сексуальному платью от бренда Stephane Rolland.

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Ее длинный наряд имел высокую горловину и рукава с перчатками, также платье украшал шлейф и огромные вырез на талии и бедре, украшенный зеленой брошью. Образ Люкс дополнила укладкой, вечерним макияжем и украшениями с камнями от Bvlgari. С братом она позировала обнявшись, они также много улыбались.

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Забавно было то, что Педро на красной дорожке также выступил помощником Люкс, ведь постоянно поправлял ей платье, чтобы она выглядела красиво на фото.

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Отметим также, что Люкс является трансгендерной персоной. Она сменила имя, поскольку ранее ее звали Лукас. На протяжении многих лет она состоит в отношениях с музыкантом Хосе Антонио Раффо.

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