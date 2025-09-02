ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
365
Попрощалась с летом: Иванка Трамп показала фото в желтом купальнике

Дочь президента США поделилась снимком из летнего отпуска.

Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп попрощалась с летом, опубликовав фотографию с отдыха на побережье Атлантического океана в Майами.

Дочь президента позировала спиной к фотокамере и махала рукой вдаль. На ней был желтый купальник, в котором она продемонстрировала стройную фигуру.

Иванка Трамп

Иванка Трамп

"Пока, лето 2025! Было весело", - написала на снимке Иванка.

Напомним, Иванка Трамп похвасталась кокетливым аутфитом в коротком платье с ярким принтом и пикантным декольте.

365
