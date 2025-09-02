- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 365
- Время на прочтение
- 1 мин
Попрощалась с летом: Иванка Трамп показала фото в желтом купальнике
Дочь президента США поделилась снимком из летнего отпуска.
Иванка Трамп попрощалась с летом, опубликовав фотографию с отдыха на побережье Атлантического океана в Майами.
Дочь президента позировала спиной к фотокамере и махала рукой вдаль. На ней был желтый купальник, в котором она продемонстрировала стройную фигуру.
"Пока, лето 2025! Было весело", - написала на снимке Иванка.
Напомним, Иванка Трамп похвасталась кокетливым аутфитом в коротком платье с ярким принтом и пикантным декольте.