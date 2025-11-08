ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

"Попросили меня раздеться": "Холостяк" Тарас Цимбалюк рассказал, как попал на кастинг на съемки в порно

Актер на свидании с участницами проекта вспомнил, как ходил на пробы в эротический фильм.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Главный герой «Холостяка-14» Тарас Цимбалюк в четвертом выпуске реалити-шоу во время свидания с тремя девушками рассказал историю, как он однажды случайно попал на кастинг на съемки в порнографическом фильме. Актер признался, что не знал, что это за пробы.

Ему сказали раздеться и только после этого сообщили, что это пробы в эротический фильм.

Тарас Цимбалюк/Фото zubarev.photographer

Тарас Цимбалюк/Фото zubarev.photographer

«Не зная того, пришел на кастинг на порно. Прихожу на пробы, а мне говорят: „Это иностранная команда. Ты знаешь английский язык?“ Говорю: „Ну базовые слова знаю“. Попросили меня раздеться. Я не понимаю для чего. Говорят: „Главные герои наших коротких фильмов обнажены“. И потом они говорят: „Это у нас эротический фильм“. Я понял, что это не мое», — вспомнил Тарас.

Напомним, Тарас Цимбалюк в четвертом выпуске проекта «Холостяк» попрощался с двумя девушками.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie