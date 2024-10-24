Популярная порода: девушка Леонардо Ди Каприо завела собаку и вышла с ней на прогулку

У модели и актера теперь есть собака.

26-летняя итальянская модель Виттория Черетти и ее возлюбленный – 49-летний актер Леонардо Ди Каприо – попали в объективы папарацци, когда прогуливались со своим домашним любимцем. Сама модель показала щенка в своем Instagram.

Судя по фото, в Нью-Йорке сейчас отличная погода – 25 градусов тепла. Модель одета в короткие шорты или юбку и кроссовки. На поводке она держит померанского шпица.

instagram.com/vittoria

К слову, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. Недавно Черетти приняла участие в легендарном шоу Victoria's Secret и вышла на подиум в "ангельских" крыльях.

О ее романе с известным актером стало известно в конце лета 2023-го, но ни она, ни Леонардо не подтверждают слухи об их связи.

Виттория Черетти/ instagram.com/vittoria

Напомним, ранее Виттория Черетти продемонстрировала красивый образ в платье от польского бренда Magda Butrym в винном оттенке. Возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала, как отпраздновала 26-летие.

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