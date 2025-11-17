- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
Поразила всех: Дженнифер Лопес сияла в двухцветном платье со шлейфом на церемонии в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук.
Американская суперзвезда Дженнифер Лопес очаровала всех своим новым появлением, поскольку вышла в свет в платье с оптической иллюзией. Ее двухцветный наряд был от бренда Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2025, а дополнила она его украшениями от Chopard.
Платье Дженнифер особенно выделялось, поскольку было с декольте-сердцем, которое подчеркивало грудь, а также с бархатной вставкой спереди выполненной с мотивом песочных часов, который подчеркивает талию и изгибы тела.
По бокам у платья была вставка из более светлой атласной ткани и такая же ткань использована на объемной юбке со шлейфом. Поверх нее наряд дополнял черный фатин — он делал образ более драматичным и оригинальным. Шика придавали «оперные» перчатки тоже сшитые из бархата.
Но вот что немного удивило — это выбор прически. Эффект, который решили применить стилисты актрисы в этом образе понравился не многим поклонникам звезды, которые привыкли, что ее образы обычно продуманы до совершенства. Этот же «взъерошенный» эффект казался слишком небрежным, хотя даже с такой прической Дженнифер была потрясающей.