Поразила всех: Дженнифер Лопес сияла в двухцветном платье со шлейфом на церемонии в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес очаровала всех своим новым появлением, поскольку вышла в свет в платье с оптической иллюзией. Ее двухцветный наряд был от бренда Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2025, а дополнила она его украшениями от Chopard.

Платье Дженнифер особенно выделялось, поскольку было с декольте-сердцем, которое подчеркивало грудь, а также с бархатной вставкой спереди выполненной с мотивом песочных часов, который подчеркивает талию и изгибы тела.

По бокам у платья была вставка из более светлой атласной ткани и такая же ткань использована на объемной юбке со шлейфом. Поверх нее наряд дополнял черный фатин — он делал образ более драматичным и оригинальным. Шика придавали «оперные» перчатки тоже сшитые из бархата.

Но вот что немного удивило — это выбор прически. Эффект, который решили применить стилисты актрисы в этом образе понравился не многим поклонникам звезды, которые привыкли, что ее образы обычно продуманы до совершенства. Этот же «взъерошенный» эффект казался слишком небрежным, хотя даже с такой прической Дженнифер была потрясающей.

