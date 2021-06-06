Порноактриса из "Холостяка-11" показала свои коленки в синяках и ссадинах

24-летняя экс-актриса фильмов для взрослых продемонстрировала подписчикам свои разбитые колени.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти), пожаловалась своим фолловерам в Instagram Stories на небольшие травмы на ногах.

Девушка опубликовала фото своих коленок, которые были в синяках и ссадинах. Оказалось, что Настя вчера неудачно покаталась на самокате – она упала. Последствия – разбитые колени и испорченный отдых и настроение.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

"Самокаты болт - это зло. Кто видел, как я вчера падала на Крещатике? Это было эпично", - написала на снимке Адель.

А недавно Асанти показала фото с прогулки с домашним питомцем - собакой Тедди. Снимок был сделан на столичном пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет парки "Владимирская горка" и "Крещатый". Одета Анастасия была в черный топ, джинсовую куртку, черные велосипедки и белые кроссовки. В руке она держала сумку с фирменным логотипом Louis Vuitton.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Напомним, Анастасия рассказала, как попала в порноиндустрии, и поделилась шокирующими подробностями хирургической операции, которую она сделала ради своей профессии.

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