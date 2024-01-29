Порноактриса в бирюзовом платье с разрезом до бедра сияла на красной дорожке

Дженнифер Уайт в откровенном наряде появилась на "порно-Оскаре".

Американская порноактриса Дженнифер Уайт посетила состоявшуюся в Лас-Вегасе премию AVN Awards. Это кинонаграда американского журнала AVN (Adult Video News), которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "Порно-оскар".

Для своего появления звезда взрослых фильмов выбрала полупрозрачное бирюзовое платье макси, расшитое пайетками, с высоким разрезом до бедра, который позволил ей демонстрировать стройные ноги. Наряд также имел сексуальное декольте.

Дженнифер Уайт / Фото: Getty Images

Аутфит Уайт дополнила босоножками, инкрустированными стразами, на высокой платформе и каблуках, и золотистой питоновой сумкой с верхом с кристаллами.

Укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах, украшения с камнями, длинный блестящий маникюр и белый педикюр завершили лук Дженнифер.

А другая порноактриса Queenie Sateen шокировала всех на красной дорожке провокационной прической в виде огромного члена.

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