Порноактриса в леопардовом кэтсьюте похвасталась сексуальными ягодицами

Актриса фильмов для взрослых в откровенном наряде посетила мероприятие в Лас-Вегасе.

Порноактриса Livv Fitt посетила ивент, посвященный звездам индустрии для взрослых – AVN Adult Expo 2023. Он состоялся в Лас-Вегасе, штат Невада.

Livv Fitt выбрала для своего выхода откровенный леопардовый асимметричный кэтсьют с цепочками, обнажавший ее живот и пятую точку.

Порноактриса Livv Fitt / Фото: Getty Images

Кстати, порноактриса не упустила возможности продемонстрировать на камеру свои сексуальные ягодицы, акцентировав на них внимание.

Порноактриса Livv Fitt / Фото: Getty Images

Наряд девушка дополнила ботинками от Louis Vuitton на устойчивых каблуках и грубой подошве, а также обручем-ушами с леопардовым принтом. Прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах завершили лук Лив.

Напомним, звезда фильмов для взрослых Эмбер Линн появилась на улицах Лос-Анджелеса в черном топе-бюстье с сексуальным декольте и металлической фурнитурой и мини-юбки с анималистическим принтом.

Читайте также: