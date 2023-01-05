Порноактриса в леопардовом кэтсьюте похвасталась сексуальными ягодицами

Актриса фильмов для взрослых в откровенном наряде посетила мероприятие в Лас-Вегасе.
Порноактриса Livv Fitt посетила ивент, посвященный звездам индустрии для взрослых – AVN Adult Expo 2023. Он состоялся в Лас-Вегасе, штат Невада.
Livv Fitt выбрала для своего выхода откровенный леопардовый асимметричный кэтсьют с цепочками, обнажавший ее живот и пятую точку.
Кстати, порноактриса не упустила возможности продемонстрировать на камеру свои сексуальные ягодицы, акцентировав на них внимание.
Наряд девушка дополнила ботинками от Louis Vuitton на устойчивых каблуках и грубой подошве, а также обручем-ушами с леопардовым принтом. Прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах завершили лук Лив.
Напомним, звезда фильмов для взрослых Эмбер Линн появилась на улицах Лос-Анджелеса в черном топе-бюстье с сексуальным декольте и металлической фурнитурой и мини-юбки с анималистическим принтом.
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