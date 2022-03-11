Португальский Vogue посвятил мартовский номер Украины

Португальская версия журнала Vogue посвятила мартовскую обложку Украине, из-за агрессии РФ.

В этом месяце глянец стал сине-желтым, и его главной темой является Украина. Автором съемки стал знаменитый фотограф Lufre. На обложке изображены четыре модели в желтых образах, позирующих на фоне голубого неба, гор и деревьев.

"Планета является единственной в солидарности с Украиной, и эта обложка не является исключением, с сине-желтым цветом украинского флага как дань уважения всем борющимся за свою страну, тем, кто борется за чужую страну, борется за своего ближнего, борьба за "Свободу", — говорится в сообщении.

Также Vogue опубликовали еще одну обложку, на которой изображено тело, окрашенное в желтый цвет.

"Тело, во всех его формах и размерах, является центральным в нашем выпуске, отдавая дань уважения всем типам силуэтов и отмечая его силу... даже от абсурдной войны. Когда дело доходит до тела, существует много типов, но суть только одна: человеческая. Мы все разные (некоторые) тела, но равны в своих основных и общих целях", – говорится в сообщении португальского глянца.

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