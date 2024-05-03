Пошел по ее стопам: Шерон Стоун показала своего старшего сына

Звезда нечасто показывает своих детей у себя в соцсетях, поэтому это фото оценили ее поклонники.

66-летняя американская актриса и продюсер - Шерон Стоун - воспитывает троих сыновей, которых усыновила. В своем Instagram она иногда публикует с ними фото и делится их успехами.

Так, звезда показала своего старшего сына – 23-летнего Роана Джозефа. Он делает селфи в зеркале. "Первый день на съемочной площадке. Добро пожаловать в семью, парень. Развлекайся", - подписала снимок Шерон. Скорее всего, сын решил пойти по стопам матери и тоже стать актером.

Напомним, ранее Шерон Стоун появилась на 49-м гала-вечере Chaplin Award Gala, который проводился в честь актера Джеффа Бриджеса в честь его выдающегося вклада в кино. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке. Актриса блистала в платье с пайетками и шлейфом.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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